Розвідка США заявила про причетність Ізраїлю до теракту на ядерному об'єкті в Ірані

Розвідка США заявила, що аварія на ядерному об'єкті в іранському місті Натанзі сталася в результаті вибуху, який нібито організував Ізраїль. На відновлення роботи об'єкта може знадобитися не менше 10 місяців.

Про це повідомляє The New York Times .

"Збиток був нанесений потужним вибухом, їм повністю зруйнувало незалежну і добре охороняється внутрішню енергосистему, що забезпечує роботу підземних центрифуг, збагачують уран", - наводять в матеріалі слова американських розвідників.

При цьому наголошується, що Ізраїль "навмисне спланував" цю атаку.

Проте поки невідомо, чи був проінформований Білий дім про плани Ізраїлю.