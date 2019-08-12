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МИД Украины призвал украинцев не участвовать в акциях в Гонконге

Новости » Политика    12.08.2019 - 21:40
МИД Украины призвал украинцев не участвовать в акциях в Гонконге
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

В ведомстве дали рекомендации украинцам относительно акций протестов на территории Гонконга

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины не участвовать в акциях протеста, которые происходят в Гонконге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение департамента консульской службы МИД Украины в Facebook

Отметим, в ведомстве дали рекомендации украинцам относительно акций протестов на территории Гонконга. 

"В Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, обострилась ситуация, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать сложившиеся чрезвычайные обстоятельства, ограничить перемещение по территории Гонконга", - говорится в сообщении. 

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве попросили избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе.

Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, а также в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Китае. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  в воскресенье, 11 августа, во время антиправительственной акции протеста в Гонконге, которая возобновилась, произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Добавим, что в субботу, 10 августа, в Гонконге начались сразу несколько антиправительственных акций протеста. Несмотря на запрет правоохранителей, демонстранты вышли на митинги сразу в двух районах и начали строить баррикады.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в стычки с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных правоохранительных органов Китая.

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