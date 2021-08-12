Разведка США склоняется к двум теориям о происхождении коронавируса, - CNN

Американская разведка не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса. Она склоняется к двум теориям.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
В проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 пока нет единого вывода по сути изучения вопроса, сообщил телеканал, ссылаясь на источники.
После трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям:
Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.
Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.