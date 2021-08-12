Розвідка США схиляється до двох теорій про походження коронавірусу, - CNN

Американська розвідка не прийшла до єдиного висновку про походження коронавірусу. Вона схиляється до двох теорій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
У проекті доповіді про походження коронавірусу СOVID-19 поки немає єдиного висновку по суті вивчення питання, повідомив телеканал, посилаючись на джерела.
Після трьох місяців вивчення даних розвідувальне співтовариство все ще схиляється до двох теорій:
Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану другого етапу розслідування походження коронавірусу.
Зазначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.