ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по новому этапу расследования о COVID

Новина українською →
Пекин, Четверг 22 июля 2021 07:59
Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по новому этапу расследования о COVID Фото: ВОЗ не исключает версию об утечке COVID из лаборатории Китая (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19. Соответствующее заявление сделал замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству.

Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в "политическом позерстве".

По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют "высокомерие по отношению к науке".

Напомним, Трамп потребовал от Китая компенсации для всего мира из-за пандемии коронавируса. Он считает, что в распространении COVID-19 виновны китайцы.

Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключали и ранее в ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Коронавирус
NEWS
Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине
Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше