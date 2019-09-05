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Разведка США разрабатывает собственную криптовалюту

Новости » Телеком & IT    05.09.2019 - 17:54
Разведка США разрабатывает собственную криптовалюту
Иллюстративное фото (latinoinversores.com).jpg)

NSA будет бороться с растущими киберугрозами со стороны Северной Кореи, России и Китая

Агентство национальной безопасности США (NSA) работает над созданием собственной криптовалюти, которая должна быть устойчивой к квантовым атакам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Bloomberg Уильяма Тертона.

Сообщается, что служба разрабатывает собственную криптовалюту, которую не смогут взломать даже квантовые компьютеры.

Также NSA будут бороться с растущими киберугрозами со стороны Северной Кореи, России и Китая. Он отметил, что власть Северной Кореи очень "креативная", ведь она додумалась воровать криптовалюту для финансирования своих военных программ.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют на территории страны. Так, комитет указал майнинг криптовалют, как один из 450 направлений деятельности, которые не соответствуют законодательству, не являются безопасными или угрожают окружающей среде.

РБК-Украина писало, что компания Facebook Inc объявила о своих планах по запуску новой глобальной криптовалюти под названием Libra. Систему планируется запустить в первой половине 2020 года. В компании хотят предоставить небанковским потребителям доступ к финансовым услугам.

Ранее сообщалось, что Facebook отказывается от запрета на рекламу криптовалют и операций с ними. Для проверенных рекламодателей запрет на публикацию объявлений, связанных с криптовалютами, снятый с 26 июня. В то же время под запретом остается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).

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