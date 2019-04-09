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Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют

Новости » Политика    09.04.2019 - 21:16
Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют
Иллюстративное фото (twitter.com BitNovosti_en)

Общественное обсуждение проекта продлится до 7 мая

Государственный комитет по развитию и реформам Китая рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в стране. Об этом говорится в опубликованном черновике обновленного списка отраслей, которые КНР хочет поддержать, ограничить или запретить, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета.

В частности, среди 450 направлений деятельности, которые не соответствуют законодательству, не являются безопасными либо угрожают окружающей среде, комитет указал и майнинг криптовалют.

Правительственная газета Securities Times отмечает, что в документе относительно майнинга не предусмотрен переходный период: это значит, что деятельность будет запрещена, как только документ вступит в силу. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 мая.

Напомним, ранее Минэкономразвития обнародовало проект распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов". 

Министерство финансов создало с 16 октября 2018 рабочую группу для выработки позиций по проблемным вопросам налогообложения операций с криптовалютами.

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