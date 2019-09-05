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Розвідка США разробляє власну криптовалюту

Новини » Телеком & IT    05.09.2019 - 17:54
Розвідка США разробляє власну криптовалюту
Ілюстративне фото (latinoinversores.com).jpg)

NSA буде боротися зі зростаючими кіберзагрозами з боку Північної Кореї, Росії та Китаю

Агентство національної безпеки США (NSA) працює над створенням власної криптовалюти, яка має бути стійкою до квантових атак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Bloomberg Вільяма Тертона.

Зазначається, що служба розробляє власну криптовалюту, яку не зможуть зламати навіть квантові комп'ютери.

Також NSA будуть боротися зі зростаючими кіберзагрозами з боку Північної Кореї, Росії та Китаю. Він зазначив, що влада Північної Кореї дуже "креативна", адже вона додумалася красти криптовалюту для фінансування своїх військових програм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Китаю запропонувала заборонити майнінг криптовалют на території країни. Так, комітет вказав майнінг криптовалют, як один з 450 напрямків діяльності, які не відповідають законодавству, не є безпечними або загрожують довкіллю.

Також РБК-Україна писало, що компанія Facebook Inc оголосила про свої плани щодо запуску нової глобальної криптовалюти під назвою Libra. Систему планується запустити в першій половині 2020 року. В компанії хочуть надати небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.

Раніше повідомлялося, що Facebook відмовляється від заборони на рекламу криптовалют і операцій з ними. Для перевірених рекламодавців заборона на публікацію оголошень, пов'язаних з криптовалютами, знятий з 26 червня. У той же час під забороною залишається реклама бінарних опціонів і первинного розміщення токенів (ICO).

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