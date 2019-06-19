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Facebook объявил о запуске новой криптовалюты Libra

Новости » Телеком & IT    19.06.2019 - 06:05
Facebook объявил о запуске новой криптовалюты Libra
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Cистему планируется запустить в первой половине 2020 года

Компания Facebook Inc объявила о своих планах по запуску новой глобальной криптовалюты под названием Libra. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Facebook связался с 28 партнерами, включая Mastercard, PayPal и Uber, чтобы сформировать Ассоциацию Libra, c юридическим адресом в Женеве. Ни один банк еще не вошел в данную группу.

Для облегчения транзакций Facebook также создал дочернюю компанию Calibra, которая будет предлагать цифровые кошельки для сохранения, отправки и оплаты криповалюты Libra.

Calibra будет подключаться к платформам обмена сообщениями Facebook Messenger и WhatsApp.

Всю систему планируется запустить в первой половине 2020 года.

Руководители Facebook надеются, что они не только сделают возможными транзакции между установленными потребителями и предприятиями во всем мире, но и впервые предоставят небанковским потребителям доступ к финансовым услугам.

Ранее сообщалось, что руководство социальной сети Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. 

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