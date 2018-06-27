Facebook снял запрет на рекламу криптовалют

Под запретом остается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов

Социальная сеть Facebook отказывается от запрета на рекламу криптовалют и операций с ними. Об этом в официальном блоге соцсети сообщил директор по управлению продуктами Facebook Роб Лезерн.

Сообщается, что для проверенных рекламодателей запрет на публикацию объявлений, связанных с криптовалютами, снят с 26 июня. В то же время под запретом остается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).

Отметим, Facebook запретил рекламу криптовалют, бинарных опционов и ICO в январе. Свое решение компания объяснила с тем, что подобные объявления связаны с обманными методами продвижения.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook запустил платную подписку на группы. Стоимость подписки находится в пределах 30 долларов.