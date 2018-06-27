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Facebook снял запрет на рекламу криптовалют

НовостиТелеком & IT    27.06.2018 - 09:34
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Под запретом остается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов

Социальная сеть Facebook отказывается от запрета на рекламу криптовалют и операций с ними. Об этом в официальном блоге соцсети сообщил директор по управлению продуктами Facebook Роб Лезерн.

Сообщается, что для проверенных рекламодателей запрет на публикацию объявлений, связанных с криптовалютами, снят с 26 июня. В то же время под запретом остается реклама бинарных опционов и первичного размещения токенов (ICO).

Отметим, Facebook запретил рекламу криптовалют, бинарных опционов и ICO в январе. Свое решение компания объяснила с тем, что подобные объявления связаны с обманными методами продвижения.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook запустил платную подписку на группы. Стоимость подписки находится в пределах 30 долларов.

 

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Теги публикации: Facebook, реклама, валюта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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