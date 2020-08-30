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Разведка США отказалась проводить брифинги для членов Конгресса

Автор: Надежда Собенко

Офис директора национальной разведки США больше не будет проводить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах. Причина такого решения - утечка секретных данных с прошлых встреч.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, разведка предупредила членов Конгресса, что личных встреч по данному вопросу проводиться не будет, однако информация будет сообщаться в письменном виде.

В ведомстве отметили, что разведка по-прежнему привержена выполнению уставных обязанностей и обеспечению полного и своевременного информирования Конгресса США.

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Остальные ведомства, участвующие в обеспечении безопасности на выборах,- Минюст США, Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности - будут по-прежнему проводить для законодателей брифинги и регулярно направлять им информацию в письменной форме.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.

Дональд Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

От демократов в президенты будет баллотироваться Джо Байден.

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