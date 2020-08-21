Байден официально согласился стать кандидатом в президенты

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден пообещал быть "союзником света, а не тьмы"

Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".

Байден заявил о согласии в ходе виртуального съезда партии, трансляция велася на его странице в Twitter.



"Для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США. Настало время для нас всех объединиться. Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке", - сказал Байден.

Он пообещал быть "союзником света, а не тьмы".

"Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", - заявил Байден.

Демократическая партия утвердила Байдена в качестве своего единственного кандидата на выборах главы государства накануне, 19 августа. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

Напомним, ранее Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на должность вице-президента США.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.