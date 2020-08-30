Розвідка США відмовилася проводити брифінги для членів Конгресу

Офіс директора національної розвідки США більше не буде проводити брифінги для членів комітетів з розвідки Конгресу з питання забезпечення безпеки на президентських виборах. Причина такого рішення - витік секретних даних з минулих зустрічей.

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на джерело.

За даними видання, розвідка попередила членів Конгресу, що особисті зустрічі з цього питання проводитися не будуть, проте інформація буде повідомлятися в письмовому вигляді.

У відомстві зазначили, що розвідка, як і раніше, віддана виконанню статутних обов'язків і забезпеченню повного і своєчасного інформування Конгресу США.

Решта відомства, які беруть участь у забезпеченні безпеки на виборах, - Мін'юст США, Міністерство оборони і Міністерство внутрішньої безпеки - будуть, як і раніше, проводити для законодавців брифінги і регулярно направляти їм інформацію в письмовій формі.