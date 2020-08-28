ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп официально стал кандидатом в президенты США

США, Пятница 28 августа 2020 06:44
Трамп официально стал кандидатом в президенты США
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Надежда Собенко

Республиканцы 23 августа выбрали Трампа кандидатом в президенты США

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. Республиканцы 23 августа выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

"Я с глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США", - отметил Трамп.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.

Республиканцы выбрали Трампа кандидатом в президенты США.

Майк Пенс стал кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

От демократов в президенты будет баллотироваться Джо Байден.

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис утверждили кандидатом в вице-президенты от Демократической партии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь