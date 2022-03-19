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Разведка РФ начала понимать, что им не захватить власть на оккупированных территориях Украины

Фото: разведка РФ начала понимать, что им не захватить власть на оккупированных территориях Украины (t me u_now)
Автор: Мария Кучерявец

Вражеская разведка начала понимать, что им не удастся захватить власть на временно оккупированных территориях Украины. Поскольку украинцы оказывают сильное сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, жители оккупированных российскими войсками населенных пунктов Луганской области недавно устраивали проукраинские митинги. Они выступали против российской оккупации.

Также сообщалось, что в поселке Чаплынка, который находится на границе с оккупированным Крымом, люди вышли на мирный протест.

Отметим, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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