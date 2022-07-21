Розвідка попередила про загрозу з боку Білорусі: у чому причина
Білоруські війська, що знаходяться поблизу кордону з Україною, не несуть загрози. Проте Білорусь може готувати диверсантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.
"Загроза у цьому випадку може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи у наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії", - пояснив Скібіцький.
Водночас представник розвідки запевнив, що українські військові відстежують дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу. Поки що не фіксується створення ворожих наступальних груп.
За словами Скібіцького, на білоруських аеродромах залишається частина російської військової техніки, зокрема авіації. Тому є загроза ударів по території України.
Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України щонайменше до 23 липня.
Проте українські захисники продовжують укріплювати оборону на півночі та мінують прикордонні ділянки.
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