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Разведка показала уничтожение вражеской системы РЭБ на видео

Новина українською →
Среда 17 августа 2022 21:05
Разведка показала уничтожение вражеской системы РЭБ на видео Иллюстративное фото: разведка показала уничтожение вражеской системы РЭБ на видео (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.

Отмечается, что уничтожением станции занималось спецподразделение ГУР Минобороны Украины.

"Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации данной станции", - говорится в сообщении военнослужащих.

ГУР обнародовало видео уничтожения вражеской станции РЭБ.

Напомним, недавно украинские военные сбили из стрелкового оружия вражеские дрон-камикадзе и разведывательный БПЛА, которые стоят несколько миллионов рублей.

Кроме того, ВСУ "приземлили" два российских беспилотника "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.

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Главное управление разведки
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