Розвідка показала знищення ворожої системи РЕБ на відео
Українські військові за допомогою безпілотника знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.
Зазначається, що знищенням станції займався спецпідрозділ ГУР Міноборони України.
"Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - йдеться у повідомленні військовослужбовців.
ГУР оприлюднило відео знищення ворожої станції РЕБ.
Нагадаємо, нещодавно українські військові збили зі стрілецької зброї ворожі дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів.
Окрім того, ЗСУ "приземлили" два російські безпілотники "Орлан-10" і авіаційну ракету у Запорізькій області.
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