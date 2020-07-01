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Розвідка оцінила втрати бойовиків на Донбасі за червень

Новини » Надзвичайні події     01.07.2020 - 11:29
Розвідка оцінила втрати бойовиків на Донбасі за червень
Фото: вибух міни на Донбасі (facebook.com pressjfo news 3)

У лавах російських найманців - 100 осіб вбитими та пораненими

Протягом червня російські збройні формування на Донбасі понесли суттєві втрати. Загинули 42 бойовики, ще 58 отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

За даними української розвідки, окрім живої сили, бойовики також втратили 5 одиниць техніки - вантажні автомобілі ЗІЛ та КАМАЗ, два міномети і один танк.

В ООС наголосили, що вогонь по противнику ведеться лише у разі загрози життю та здоров’ю українським військовим.

Окрім того, розвідка повідомила про випадки небойових втрат серед бойовиків. Російські найманці у стані нарко- та алкогольного сп’яніння часто конфліктують між собою. Як наслідок, отримують важкі тілесні ушкодження та ножові поранення, травмування та каліцтво.

"Часті випадки дезертирства свідчать про те, що у ворожих підрозділах низький морально-психологічний стан", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, лише за минулий тиждень українські військові ліквідували 10 та поранили 9 російських найманців.

Водночас, через постійні обстріли сил ООС, майже щодня повідомляється про поранених у лавах ЗСУ.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Донбасбойовикипотери
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