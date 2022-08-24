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Разведка оценила, существует ли угроза наземной операции со стороны Беларуси

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 12:04
Разведка оценила, существует ли угроза наземной операции со стороны Беларуси Фото: угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси пока нет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Угрозы наземной операции со стороны Беларуси пока нет. Несмотря на то, что эта страна уже тем или иным образом участвует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в интервью "Nexta", передает ГУР.

"Стратегически я уверен, что Беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от Российской Федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии", - отметил Юсов.

По его словам, власти Украины отрабатывает различные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси, хотя эта страна уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, проводя российской ремонт поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

Напомним, по данным украинской разведки, специалисты ВС Беларуси помогают россиянам с ремонтом боевой авиации для ее дальнейшего применения в войне против Украины.

Добавим, ранее лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы "не будет обстреливать украинские города".

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