Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты: подробности от ГУР
Специалисты ВС Беларуси помогают россиянам с ремонтом боевой авиации для ее последующего применения в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
По информации ГУР Украины, Минобороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на ремонтно-восстановительные работы авиационной техники.
"В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.
"Специалисты ВС Беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и консервации для последующего применения в войне против Украины", - пояснили в ГУР.
Напомним, лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.
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