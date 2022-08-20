Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты: подробности от ГУР

Специалисты ВС Беларуси помогают россиянам с ремонтом боевой авиации для ее последующего применения в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

По информации ГУР Украины, Минобороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на ремонтно-восстановительные работы авиационной техники.

"В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.