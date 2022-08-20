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Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты: подробности от ГУР

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Киев, Суббота 20 августа 2022 15:23
Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты: подробности от ГУР Фото: Беларусь помогает России ремонтировать боевые самолеты (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Специалисты ВС Беларуси помогают россиянам с ремонтом боевой авиации для ее последующего применения в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

По информации ГУР Украины, Минобороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на ремонтно-восстановительные работы авиационной техники.

"В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном работы производятся на самолетах типа МиГ-29 и их модификациях.

пециалисты ВС Беларуси осуществляют работы по их снятию с хранения и консервации для последующего применения в войне против Украины", - пояснили в ГУР.

Напомним, лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует нападение на Украину. Он также заявил, что Беларусь якобы не будет обстреливать украинские города.

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