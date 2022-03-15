Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих города Украины

В управлении отметили, что каждого преступника из списка уничтожат.

"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских зданий по всей Украине, вы, "уважаемые", сами выписали приговор на тотальное уничтожение каждого из списка без капли сожаления", - говорится в сообщении.

Полный список оккупантов из 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска можно посмотреть по ссылке. Всего там примерно 170 имен.