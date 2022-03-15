RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють міста України

Автор: Тетяна Самарук

Російські військові 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська скоюють воєнні злочини проти українців. Зокрема, вони руйнують житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

В управлінні зазначили, що кожного злочинця зі списку знищать.

"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", - йдеться у повідомленні.

Повний список окупантів з 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська можна переглянути за посиланням. Загалом там приблизно 170 імен.

Раніше ми повідомляли, що розвідка оприлюднила список ще майже 40 російських окупантів.

Також ми писали, що у Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України