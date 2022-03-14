Разведка обнародовала список еще почти 40 российских оккупантов

Разведка обнародовала список военных 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка (в/ч 59882) м. Саки. Все они совершают военные преступления против мирного населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Миниобороны.

По информации разведки, некоторым пилотам этой в / ч "повезло больше", их сбили и они попали в украинский плен.

"Большинству не повезет! Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться (помним о хитром особисте). Гарантируем, что они сполна почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого!"- подчеркнули в сообщении.

Со списком российских оккупантов можно ознакомиться по ссылкой.

Напомним, недавно разведка обнародовала имена батальона морских пехотинцев армии оккупанта, которые совершают преступления против мирного населения.

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