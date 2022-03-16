Разведка опубликовала имена российских пилотов, бомбивших Украину

Российские военные уже 21-й день разрушают украинские города и убивают мирное население. В частности, украинская разведка опубликовала список военнослужащих, которые обстреливали мирные города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
В списке российские военные из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (войсковая часть 41495) села Сеща Брянской области.
Всего в списке есть 416 оккупантов. В разведке подчеркнули, что их имена должен знать каждый.
"Настало время подрезать этим "летунам" их крылышки!", - добавили в ГУР.
Просмотреть полный список можно просмотреть по ссылке.
Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих города Украины.
Также мы писали, что разведка обнародовала список еще почти 40 российских оккупантов.
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