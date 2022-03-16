Разведка опубликовала имена российских пилотов, бомбивших Украину

В списке российские военные из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (войсковая часть 41495) села Сеща Брянской области.

Всего в списке есть 416 оккупантов. В разведке подчеркнули, что их имена должен знать каждый.

"Настало время подрезать этим "летунам" их крылышки!", - добавили в ГУР.

Просмотреть полный список можно просмотреть по ссылке.