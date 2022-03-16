Розвідка опублікувала імена російських пілотів, які бомбили Україну

Російські військові вже 21-й день руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Зокрема, українська розвідка опублікувала список військовослужбовців, які обстрілювали мирні міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
У списку російські військові з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) села Сеща Брянської області.
Загалом у списку є 416 окупантів. У розвідці наголосили, що їх імена має знати кожен.
"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - додали у ГУР.
Переглянути повний список можна переглянути за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють міста України.
Також ми писали, що розвідка оприлюднила список ще майже 40 російських окупантів.
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