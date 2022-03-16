Розвідка опублікувала імена російських пілотів, які бомбили Україну

У списку російські військові з 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) села Сеща Брянської області.

Загалом у списку є 416 окупантів. У розвідці наголосили, що їх імена має знати кожен.

"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - додали у ГУР.

Переглянути повний список можна переглянути за посиланням.