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Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих города Украины

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 15:57
Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих города Украины Разведка обнародовала список российских оккупантов (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска совершают военные преступления против украинцев. В частности, они разрушают жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В управлении отметили, что каждого преступника из списка уничтожат.

"Своим исполнением преступных приказов, и, как результат, обстрелом "военных" объектов в виде гражданских зданий по всей Украине, вы, "уважаемые", сами выписали приговор на тотальное уничтожение каждого из списка без капли сожаления", - говорится в сообщении.

Полный список оккупантов из 590 зенитно-ракетного полка Новосибирска можно посмотреть по ссылке. Всего там примерно 170 имен.

Ранее мы сообщали, что разведка обнародовала список еще почти 40 российских оккупантов.

Также мы писали, что в Генштабе рассказали, какая информация в сети помогает врагу корректировать огонь.

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