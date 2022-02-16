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Разведка не обнаружила доказательств отвода российских войск от границ Украины, - Резников

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что последний отчет украинской разведки, собранный в среду, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. Он заявил, что власти поверят в то, что Россия серьезно настроена на деэскалацию, только если она выведет свои войска, военную технику и вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, по словам Резникова, видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки покидают оккупированный Крым.

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров", - сказал министр.

Он добавил, что даже если российские войска передислоцируются из одного места, то это, скорее всего, будет лишь миграция в другой район вблизи Украины, а не реальный отвод войск.

"Все войска, которые они перебросили должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Вывода людей недостаточно - необходимо также вывести вооружение и технику", - сказал он.

Напомним, 16 февраля Министерство обороны России заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма.

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Министерство обороны УкраиныАлексей РезниковВторжение России в Украину