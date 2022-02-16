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Розвідка не виявила доказів відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков

Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Він заявив, що влада повірить в те, що Росія серйозно налаштована на деескалацію, тільки якщо вона виведе свої війська, військову техніку і озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, за словами Рєзнікова, видно, як танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки залишають окупований Крим.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - сказав міністр.

Він додав, що навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, швидше за все, буде лише міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого Міністерство оборони Росії заявило про відведення частини військ з окупованого Криму.

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