Розвідка не виявила доказів відведення російських військ від кордонів України, - Рєзніков

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, за словами Рєзнікова, видно, як танки, бойові машини піхоти і самохідні артилерійські установки залишають окупований Крим.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об'єктивними показниками. Вона не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідтовариств наших стратегічних партнерів", - сказав міністр.

Він додав, що навіть якщо російські війська передислокуються з одного місця, то це, швидше за все, буде лише міграція в інший район поблизу України, а не реальне відведення військ.

"Всі війська, які вони перекинули повинні повернутися в пункти постійної дислокації. Тоді стане ясно, що вони скасували свої агресивні плани. Виведення людей недостатньо-необхідно також вивести озброєння і техніку", - сказав він.