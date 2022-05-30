Разведка обнародовала список вертолетчиков из Санкт-Петербурга, бомбящих Харьков и область
Украинские разведчики опубликовали список российских вертолетчиков из Санкт-Петербурга, устраивающих бомбардировки на Слобожанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.
"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников - военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром "Пушкин г. Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении.
По данным разведки, жены этих вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.
В то же время в западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ.
"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих этой вертолетной эскадрильи", - добавляют разведчики.
Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, недавно ГУР опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.
Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.
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