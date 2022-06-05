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Розвідка оприлюднила список командирів однієї з російських бригад біля Лиману

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Україна, Неділя 05 червня 2022 12:25
Розвідка оприлюднила список командирів однієї з російських бригад біля Лиману Фото: російські окупанти в Україні (gur.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку. Командування цієї бригади приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами, бо ті не хочуть воювати з ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Так, російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із українськими бійцями. І це попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників.

"Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - зазначають в ГУР.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.

Раніше українські розвідники опублікували список російських вертолітників із Санкт-Петербурга, які влаштовують бомбардування на Слобожанському напрямі.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

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