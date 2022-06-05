Розвідка оприлюднила список командирів однієї з російських бригад біля Лиману

Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку. Командування цієї бригади приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами, бо ті не хочуть воювати з ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Так, російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із українськими бійцями. І це попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників.

"Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - зазначають в ГУР.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.