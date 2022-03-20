Разведка обнародовала имена российского истребительного авиаполка, совершающих преступления в Украине

Разведка обнародовала список захватчиков 31 истребительного авиационного полка из воинской части №75391 (город Миллерово Ростовской области).

Кроме фамилий и имен самих российских военных, которые бомбят украинские города и села, в список также попали данные их родственников.

В целом перечень состоит из 161 человека. Все они так или иначе причастны к военным преступлениям против Украины.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Просмотреть полный список можно просмотреть по ссылке.