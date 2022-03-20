Розвідка оприлюднила імена російського винищувального авіаполку, які скоюють злочини в Україні

Розвідка оприлюднила список загарбників 31 винищувального авіаційного полку із військової частини №75391 (місто Міллерово Ростовської області).

Окрім прізвищ та імен самих російських військових, які бомблять українські міста та села, у список також потрапили дані їхніх родичів.

Загалом перелік складається зі 161 особи. Усі вони так чи інакше причетні до воєнних злочинів проти України.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Переглянути повний список можна переглянути за посиланням.