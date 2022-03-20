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Розвідка оприлюднила імена російського винищувального авіаполку, які скоюють злочини в Україні

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Неділя 20 березня 2022 16:10
Розвідка оприлюднила імена російського винищувального авіаполку, які скоюють злочини в Україні Російдка оприлюднила імена російського винищувального авіаполку (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Українська розвідка оприлюднила імена та прізвища російських військовослужбовців, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Розвідка оприлюднила список загарбників 31 винищувального авіаційного полку із військової частини №75391 (місто Міллерово Ростовської області).

Окрім прізвищ та імен самих російських військових, які бомблять українські міста та села, у список також потрапили дані їхніх родичів.

Загалом перелік складається зі 161 особи. Усі вони так чи інакше причетні до воєнних злочинів проти України.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Переглянути повний список можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала імена російських пілотів, які бомбили Україну.

Також ми писали, що розвідка РФ почала розуміти, що їм не захопити владу на окупованих територіях України.

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