Разведка о ленд-лизе для Украины: это означает, что существование Путина угрожает мировой демократии

"Историческое решение Сената США о принятии закона о ленд-лизе для Украины означает, что война путинского режима против нашей страны угрожает всей демократической модели мира. Сам факт существования Путина угрожает мировой демократии, - сказал Буданов.

Он убежден, что решение о предоставлении ленд-лиза для Украины имеет также большое символическое значение, потому что "впервые эта масштабная программа была задействована ради полного уничтожения мирового зла - гитлеровского нацизма".

"США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм - это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми, как и ранее, должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов. Теперь важно, чтобы этот законопроект еще поддержала Палата представителей", - отметил Буданов.

При этом, по его мнению, даже разговоры о ленд-лиз являются "симптоматическими".

"На наших глазах возрождается то, что историки и международники называли воинственной (или обороноспособной) демократией. Своей борьбой за свободу мы напомнили всему миру о святых принципах союзников в годы Второй мировой войны, что зло невозможно побороть в белых перчатках и в политических вялых дискуссиях. Добро должно всегда быть вооруженным и сильным. И обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти", - подытожил руководитель ГУР.

Напомним, американский Сенат единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на принятие Сенатом США закона о ленд-лизе. Там заявили, что рассчитывают на скорейшее прохождение всех процедур.

При этом в Кремле уже отреагировали на решение Сената США, заявив, что это может иметь "отрицательный эффект" в переговорах между Украиной и Россией.

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