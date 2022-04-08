Розвідка про ленд-ліз для України: це означає, що існування Путіна загрожує всій світовій демократії

"Історичне рішення Сенату США щодо схвалення закону про ленд-ліз для України означає, що війна путінського режиму проти нашої країни загрожує всій демократичній моделі світу. Сам факт існування Путіна загрожує світовій демократії, - сказав Буданов.

Він переконаний, що рішення про надання ленд-лізу для України має також велике символічне значення, бо "вперше ця масштабна програма була задіяна заради повного знищення світового зла - гітлерівського нацизму".

"США дають чітко зрозуміти, що гітлерівський нацизм і путінський рашизм - це однакові ракові пухлини, боротьба з якими, як і раніше, має опиратися на мобілізацію безпрецедентних ресурсів. Тепер важливо, щоб цей законопроект ще підтримала Палата представників", - зазначив Буданов.

При цьому, на його думку, навіть розмови про ленд-ліз є "симптоматичними".

"На наших очах відроджується те, що історики й міжнародники називали войовничою (чи обороноздатною) демократією. Своєю боротьбою за свободу ми нагадали всьому світові про святі принципи союзників у роки Другої світової війни, що зло неможливо побороти в білих рукавичках і в політичних в’ялих дискусіях. Добро має завжди бути озброєним і сильним. І обороноздатність демократії, яку сьогодні демонструють ЗСУ і наша країна, має лише зростати", - підсумував керівник ГУР.

Нагадаємо, американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на прийняття Сенатом США закону про ленд-ліз. Там заявили, що розраховують на якнайшвидше проходження всіх процедур.

При цьому в Кремлі вже відреагували на рішення Сенату США, заявивши, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та Росією.

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