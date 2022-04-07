Украина надеется на быстрое прохождение всех процедур по ленд-лизу из США, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Сенатом США закона о ленд-лизе для Украины. Он также заявил, что рассчитывает на скорейшее прохождение всех процедур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину. Рассчитываем на скорейшее принятие в Палате представителей и подпись президента США", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США одобрил закон о ленд-лизе, который позволит быстрее поставлять вооружения для Украины.
Аналогичный механизм для поддержки союзников был задействован во времена Второй мировой войны.
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