Украина надеется на быстрое прохождение всех процедур по ленд-лизу из США, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие Сенатом США закона о ленд-лизе для Украины. Он также заявил, что рассчитывает на скорейшее прохождение всех процедур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Благодарен Сенату США за принятие законопроекта о защите украинской демократии благодаря ленд-лизу. Это важный первый шаг к ленд-лизу, который будет способствовать поставке военного оборудования в Украину. Рассчитываем на скорейшее принятие в Палате представителей и подпись президента США", - отметил Кулеба.