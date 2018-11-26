Комитет по нацбезопасности начал рассмотрение закона о введении военного положения

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Комитет рассмотрит проект закона об утверждении указа Порошенко о военном положении

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны начал рассмотрение законопроекта авторства президента Петра Порошенко об утверждении указа о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Комитет начал заседание", - отметил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Иван Винник.

Отметим, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил рекомендовать Раде поддержать проект закона за основу и в целом.

"Предлагаю поддержать предложение президента... Насмехаясь в лицо цивилизованному миру, РФ перешла на новый уровень агрессии. Это требует от нас жесткой реакции. Предлагаю поддержать предложение президента и поддержать этот закон за основу и в целом", - сказал нардеп.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона о введении военного положения в Украине.

РБК-Украина также сообщало, что на сайте президента Украины Петра Порошенко обнародован указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения.

В частности, СНБО предлагает президенту ввести военное положение в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

Добавим, вчера, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Азовском море, в результате действий РФ были захвачены три корабля. Из-за действий РФ вчера состоялось заседание военного кабинета, а также СНБО, на котором было предложено ввести в Украине военное положение.