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Разведка Британии опубликовала актуальную карту боевых действий в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 13:18
Разведка Британии опубликовала актуальную карту боевых действий в Украине Фото: опубликована актуальная карта боевых действий в Украине от министерства Британии (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

Разведка Британии опубликовала актуальную карту боевых действий в Украине

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны.

Судя по карте, оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе, стягивают технику и живую силу в направлении оккупированного Изюма.

В свою очередь, украинские военные продолжают активно противостоять врагу на Херсонском и Харьковском направлениях.

Как сообщалось, по данным утренней сводки Генштаба, российские оккупанты не смогли сформировать наступление на Славянск и провалили разведку в Харьковской области.

Отметим, за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 100 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38550 военных.

Кроме того, во вторник, 19 июля, Украина вернула тела еще 45 украинских военных.

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