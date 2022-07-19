Враг не смог возобновить наступление на Славянск и провалил разведку под Харьковом, - Генштаб

Российские оккупанты не смогли сформировать наступление на Славянск и провалили разведку в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений ВС Беларуси, привлеченных к прикрытию участка границы. В приграничных районах ведется разведка БПЛА. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении россияне продолжают усиленно охранять участок украино-российской границы. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают ведение воздушной разведки.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия для удержания рубежей. Совершал обстрелы из артиллерии разных калибров, в частности неподалеку от Русских и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева. Вражеская разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

После авиаудара неподалеку от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спорное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского. Враг вел штурм близ Спорного, успеха не имел, отошел. Пытается наступать в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиаудары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецкая, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского. Все попытки штурма по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудары вблизи Каменки.

На Южнобужском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку БПЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Остается высокий уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты заявили о якобы захвате Северска (Донецкой области), но эта информация не соответствует действительности.

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