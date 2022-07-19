Украина провела еще один обмен телами погибших военных с РФ
Фото: Украина вернула тела 45 погибших военных (t.me/minre_ua)
Во вторник, 19 июля, Украина вернула тела еще 45 украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мининтеграции.
Как сообщалось, во вторник, 12 июля, Украина вернула 30 погибших украинских защитников.
Также в этот день Украина также вернула из плена оккупантов 5 граждан, которым удалось выжить.
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