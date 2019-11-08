Разведение сил в Петровском: главное

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Отвод войск с лини разграничения в Петровском должен начаться 9 ноября

Разведение сил в Петровском начнется в 12:00 9 ноября и продлится три дня. Что известно о процессе отвода войск с линии разграничения - в материале РБК-Украина.

Войска ООС готовы к разведению сил в Петровском

В ОБСЕ сообщили, что отвод сил и средств на участке Богдановка - Петровское начнется в суббооту, 9 ноября, в 12:00. Дата была согласована Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

При условии соблюдения режима "тишины" в течение 7 суток войска Операции объединенных сил будут отведены на расстояние 1 км, силы противника должны отойти на такое же расстояние. Процесс начнется после запуска белых сигнальных ракет с обеих сторон и будет фиксироваться представителями СММ ОБСЕ и украинскими военными из СЦКК.

Разведение войск в Петровском продлится в течение трех суток, затем начнется разминирование и демонтаж фортификационных сооружений.

Стоит отметить, что ООС готовы были начать отвод сил в пятницу 8 ноября.

Боевики не подтвердили готовность к отводу войск на 8 ноября

Вооруженные формирования ЛДНР намерены возобновить процесс разведения сил 9 ноября 2019. На своих ресурсах боевики утверждают, что вечером накануне начала режима "тишины" силы ООС якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Согласно сообщению ООС, 30 октября был зафиксирован последний обстрел позиций украинской армии в этом районе разведения сил, что отражено в отчете Специальной мониторинговой миссии ОСБЕ. Семидневный режим тишины соблюден к 8 ноября, однако противоположная сторона не подтверждает начало процесса отвода.

Отвод войск в Петровском был перенесен из-за обстрелов

Разведение сил на третьем участке линии разграничения планировалось начать 4 ноября. Именно эту дату называл Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Однако сроки были сдвинуты из-за зафиксированных миссией ОБСЕ обстрелов.

По заявлению главы МИД Вадима Пристайко, отвод войск в Петровском завершит выполнение всех необходимых условий для проведения встречи глав государств в "нормандском формате".

Как проходило разведение в Золотом

Отвод войск в Золотом Луганской области начался в 12:00 29 октября 2019 и продлился до 1 ноября. В рамках этих мер стороны отвели тяжелое вооружение на согласованное расстояние.

Процесс проходил спокойно, обстрелов и нарушений зафиксировано не было. Порядок в Золотом обеспечивали усиленные патрули Нацполиции. В тоже время в Киеве под Офисом президента 29 октября активисты "Рух опору капітуляції" провели акцию против разведения.

До 9 ноября в Золотом проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.