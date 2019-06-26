Разведение сил на Донбассе не ослабляет оборону, - штаб ООС

Разведение сил на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, в среду, 26 июня, подразделения Объединенных сил под присмотром наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта "Станица Луганская". Наблюдатели в течение нескольких дней будут осуществлять мониторинг выполнения обязательств по разведению обеими сторонами.

"Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - подчеркнули в штабе Объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные из состава операции Объединенных сил в среду, 26 июня, начали первый этап разведения сил на линии соприкосновения вблизи Станицы Луганской. Командующий ООС добавил, что это первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

Кроме того, представитель так называемой "Луганской народной республики" в Совместном центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил о готовности боевиков к началу разведения сил в Станице Луганской. По его словам, российская сторона уже начала отвод своих подразделений.