Розведення сил на Донбасі не послаблює оборону, - штаб ООС

Розведення сил на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської не послаблює оборонні можливості українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, у середу, 26 червня, підрозділи Об'єднаних сил під наглядом спостерігачів СММ ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу контрольного пункту "Станиця Луганська". Спостерігачі впродовж декількох днів здійснюватимуть моніторинг виконання зобов'язань щодо розведення обома сторонами.

"Процес розведення сил і засобів також не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці", - наголосили в штабі Об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня, розпочали перший етап розведення сил на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської. Командувач ООС додав, що це перший етап відводу сил з околиць Станиці Луганської.

Крім того, представник так званої "Луганської народної республіки" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність бойовиків до початку розведення сил в Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.