Разведение сил на Донбассе до сих пор не согласовано, - МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам видеоконференции в нормандском формате заявил, что дальнейшее разведение сил на Донбассе до сих пор не было согласовано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, разведение сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе до сих пор не было согласовано ни на одном из трех участков.

Напомним, ранее сообщалось, что во время сегодняшней видеоконференции в нормандском формате министры констатировали выполнение только одного из 9 пунктов соглашений, достигнутых на саммите в Париже. Речь идет о выполнении договоренности по обмену пленными.

Кроме того, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для возвращения мира в Донецкую и Луганскую области Украины. В Кремле заявили, что для восстановления мира на Донбассе необходимо в полном объеме выполнить минские договоренности.

Также РБК-Украина писало о провале переговоров Трехсторонней контактной группы по новому этапу разведения сил и средств на Донбассе. Стороны так и не смогли согласовать новые участки разведения на Донбассе. В Киеве обвинили Россию в срыве переговоров.