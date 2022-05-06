Разведданные США помогли Украине атаковать российский корабль, - CNN

США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера "Москва". После чего ВСУ успешно атаковали корабль
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников телеканала, ВСУ, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским коллегам для подтверждения того, что это действительно крейсер "Москва".
"США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Однако неясно, знали ли США, что Украина двинется, чтобы нанести удар по кораблю, и США не участвовали в этом решении", - сообщили источники.
Ранее Пентагон заявил, что США не предоставили Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.
Так в Пентагоне отреагировали на опубликованный ранее материал New York Times, в котором говорилось, что американские разведданные помогли ВСУ уничтожить несколько российских генералов.
Напомним, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что крейсер "Москва" был поражен противокорабельными ракетами "Нептун".
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