Разведчик практически ничего не знал о разговоре с Зеленским, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский разведчик практически ничего не знал о звонке между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, жалоба от поддельных заявителей не проходит. В основном речь идет о звонке к президенту Украины, который во имя прозрачности, он немедленно передал Конгрессу и общественности.

Также Трамп отметил, что член палаты представителей Адам Шифф незаконно сделал фальшивое заявление, сделав вид, что это самая важная часть его звонка президенту Украины.

Кроме того, американский лидер еще раз отметил, что не было никакого давления на Владимира Зеленского с его стороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого глава США попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Напомним, 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.