Спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Решение принято 5 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания парламента.
Решение поддержали 240 народных депутатов.
Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє" из-за нарушения регламента Разумковым.
Напомним, Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.
Ранее источники РБК-Украина сообщили, что решающее голосование об отзыве Разумкова планируется уже на этот четверг.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.