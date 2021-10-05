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Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 11:59
Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Рішення прийнято 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

Рішення підтримали 240 народних депутатів.

Цю процедуру ініцювала фракція "Слуга народу", група "Довіра" та "За майбутнє" через порушення регламенту Разумковим.

Як проголосували нардепи

  • "Слуга народу" - 200 голосів за, 6 проти,
  • ОПЗЖ - 0 голосів за, 24 проти,
  • "Європейська солідарність", - 0 за, 27 проти,
  • "Батьківщина", - 0 за, 18 проти,
  • "За майбутнє", - 16 за, 0 проти,
  • "Голос", - 3 за, 10 проти,
  • "Довіра", - 18 за, 1 проти.

Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні

Нагадаємо, Дмитро Разумков спростовує можливість своєї відставки цього тижня.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вирішальне голосування про відкликання Разумкова планується вже цього четверга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.

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