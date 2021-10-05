Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні
Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Рішення прийнято 5 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання парламенту.
Рішення підтримали 240 народних депутатів.
Цю процедуру ініцювала фракція "Слуга народу", група "Довіра" та "За майбутнє" через порушення регламенту Разумковим.
Як проголосували нардепи
- "Слуга народу" - 200 голосів за, 6 проти,
- ОПЗЖ - 0 голосів за, 24 проти,
- "Європейська солідарність", - 0 за, 27 проти,
- "Батьківщина", - 0 за, 18 проти,
- "За майбутнє", - 16 за, 0 проти,
- "Голос", - 3 за, 10 проти,
- "Довіра", - 18 за, 1 проти.
Нагадаємо, Дмитро Разумков спростовує можливість своєї відставки цього тижня.
Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вирішальне голосування про відкликання Разумкова планується вже цього четверга.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.