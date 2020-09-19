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Разумков заявил о нецелесообразности кадровых изменений в Кабмине

Автор: РБК-Украина

Осуществлять кадровые изменения в Кабинете министров, в частности в экономическом блоке правительства, во время бюджетного процесса нецелесообразно. Это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год.

Пр этом в эфире канала "Украина 24" сказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет, — ни по конкретно взятым министрам, ни в отношении Кабинета министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса", - сказал он.

По словам спикера, назначение новых руководителей министерств экономического блока может остановить бюджетный процесс.

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"Если мы говорим про финансовый блок, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут „мы на него не влияли, давайте перерабатывать все“, и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", - сказал Разумков.

Напомним, о возможных перестановках в экономическом блоке правительства заявлял первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук.

В конце августа глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что осенью в Кабинете министров могут произойти кадровые изменения.

Позже замглавы фракции Александр Корниенко отметил, что есть вопросы к работе Министерства финансов и Министерства экономики.

Кроме того, по информации РБК-Украина, генпрокурор Ирина Венедиктова может стать министром юстиции вместо Дениса Малюськи, а на ее место может прийти Иван Баканов, который сегодня возглавляет СБУ.

В материале "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" РБК-Украина рассказывало, о каких перестановках в Кабмине и других органах власти говорят в парламенте.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДмитрий Разумков